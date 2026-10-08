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Президент Ирана заявил, что отношения Москвы и Тегерана на подъеме

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Отношения России и Ирана развиваются во всех сферах, они в настоящее время на подъеме, у Москвы и Тегерана есть политическая воля, чтобы развивать их дальше, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита СНГ в Туркменистане.

"Мы благодарны за развитие наших отношений. Они развиваются в настоящее время во всех практически сферах, наши отношения на подъеме. С точки зрения торговли, с экономической точки зрения, в гуманитарной сфере - все развивается. И у нас хватает политической воли, чтобы развивать наши отношения дальше", - сказал Пезешкиан.

Иран Владимир Путин Масуд Пезешкиан
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