Президент Ирана заявил, что отношения Москвы и Тегерана на подъеме

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Отношения России и Ирана развиваются во всех сферах, они в настоящее время на подъеме, у Москвы и Тегерана есть политическая воля, чтобы развивать их дальше, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита СНГ в Туркменистане.

"Мы благодарны за развитие наших отношений. Они развиваются в настоящее время во всех практически сферах, наши отношения на подъеме. С точки зрения торговли, с экономической точки зрения, в гуманитарной сфере - все развивается. И у нас хватает политической воли, чтобы развивать наши отношения дальше", - сказал Пезешкиан.