Президент России заявил о готовности помочь в иранском урегулировании

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию вокруг Ирана, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешекианом в Туркменистане.

"Вы знаете нашу позицию. Мы со своей стороны готовы сделать всё, что от нас зависит, для того чтобы помочь вам урегулировать эту ситуацию", - сказал российский лидер.

Путин назвал ситуацию в регионе сегодня "самой острой проблемой".

"Мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился не по его вине, не по вине Ирана", - сказал он.

Путин отметил, что для разрешения проблемы Иран еще раз "выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами".