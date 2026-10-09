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Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Администрация США не исключает, что позже в октябре состоится поездка в Россию американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на источник.

"По словам информированного источника, не исключено, что Уиткофф и Кушнер посетят Москву позже в этом месяце для дальнейших переговоров с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Ранее Axios сообщал, что в пятницу американские переговорщики встретятся в Майями с делегациями из Украины и европейских стран для обсуждения "новых идей и предложений". По данным портала, Вашингтон хотел бы добиться прогресса до промежуточных выборов, которые пройдут в США 3 ноября. В частности, отмечается в публикации, одна из идей - это согласование приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры и по перевозящим зерно судам.

Также американская делегация планирует обсудить в Майями идеи по гарантиям безопасности для Киева и по восстановлению Украины после завершения конфликта.

В статье указывается, что украинская сторона, в целом, скептически оценивает перспективы этих контактов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 октября 2026 года Военная операция на Украине
США Стив Уиткофф Джаред Кушнер Москва украинское урегулирование
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