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Что случилось этой ночью: пятница, 9 октября

Трампу предложили новый военный план против Ирана, Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в октябре, за проникновение на британскую авиабазу задержаны граждане Латвии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека погибли, четверо пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородский округ, сообщил оперштаб региона. В числе пострадавших десятилетний ребенок.

- Дональд Трамп рассматривает новый план военной операции против Ирана. Он предполагает проведение короткой, но интенсивной кампании продолжительностью около трех дней, сообщила NYT.

- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву позднее в октябре для переговоров с президентом Владимиром Путиным, сообщил Axios со ссылкой на источник. В пятницу они встретятся в Майями с делегациями из Украины и европейских стран.

- Иранские СМИ сообщили о "мощных взрывах" в южной части Ормузского пролива. По их данным, на установленных в этом районе морских минах могли подорваться нефтяные танкеры.

- Британская полиция арестовала двух граждан Латвии по подозрении в незаконном проникновении на авиабазу Молсворт в графстве Кембриджшир, где размещается разведцентр ВС США.

- Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon (входит в RTX Corp.) на закупку противоракет SM-3 Blk IB для американских ВМС на сумму $6,3 млрд.

- Федеральный судья в США отклонил ходатайство об освобождении под залог супруги отстраненного от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес.

- Объемы производства вооружений в Иране с начала конфликта с США выросли в 2,5 раза. Страна готова к ведению упорной и затяжной войны, заявил представитель Минобороны Реза Талаиник.

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