Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева в пятницу

На встречу приглашены советники по нацбезопасности Британии, Франции и ФРГ, представители ЕС и НАТО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры с представителями Украины в пятницу в штате Флорида на тему новых предложений по решению украинского кризиса, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Уиткофф и Кушнер встретятся с украинскими переговорщиками в Майами завтра с целью обсудить новые идеи и предложения, которые американские переговорщики начали разрабатывать с Россией и Украиной во время недавнего визита в регион, сказал американский источник", - написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

По его словам, на переговорах будут присутствовать сотрудники Совета национальной безопасности США и Минфина.

"США также пригласили советников по нацбезопасности из Британии, Франции и Германии, а также официальных лиц из НАТО и ЕС", - продолжил Равид.

Источник рассказал, что стороны будут обсуждать предложения по гарантиям безопасности для Украины, план ее развития после конфликта и другие темы.

"Они все нервничают из-за зимы. Это будет трудная зима, если война не прекратится. Так что США пытаются посредничать между сторонами с целью выработать единое предложение", - резюмировал источник.