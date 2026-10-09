Девять человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Калужскую область

Удар нанесен по инфраструктуре Калуги, зафиксированы повреждения

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о девяти пострадавших в результате ночной атаки БПЛА; всего над регионом сбили 26 беспилотников.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского муниципальных округов и города Калуги", - написал Шапша в своем канале в Мах.

По его словам, девять человек получили ранения, пять из них госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии.

Кроме того, нанесен удар по инфраструктуре города, зафиксированы повреждения, в том числе частных домов в двух муниципальных округах, добавил Шапша.