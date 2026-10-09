"Горячая линия" открыта для пострадавших после атаки БПЛА на Калужскую область

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Горячую линию" открыли для приема жалоб и оказания правовой помощи для граждан, пострадавших в результате атаки БПЛА на Калужскую область, сообщили в региональной прокуратуре.

"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8 (910) 520-31-09", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о девяти пострадавших мирных гражданах в результате атаки БПЛА на регион.