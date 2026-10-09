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Суд на Урале оставил под арестом второго фигуранта дела о нападении на ученого РАН

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защитника на продление меры пресечения Аркадия Вагнера, фигуранта дела об избиении директора аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

Как сообщалось со ссылкой на данные следствия, 13 июля Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным обследовал опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет и договорились с их родителями, что довезут несовершеннолетних до города и передадут им. К месту встречи подъехали четыре внедорожника, откуда вышли двое мужчин, один из них применил к Зезину физическую силу. Спустя некоторое время Зезин скончался от сердечного заболевания.

Следственные органы задержали местных жителей Александра Реверука и Аркадия Вагнера. Им было предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц либо связанное с сопротивлением представителю власти, либо иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка).

РАН Никита Зезин Аркадий Вагнер Александр Реверук
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