Школьное телевидение начнет работать минимум в 30 регионах РФ до конца 2026 года

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Проект "Школьное телевидение" планируется запустить не менее чем в 30 регионах России до конца 2026 года, в этих субъектах необходимую инфраструктуру имеют около 6,5 тыс. школ; при этом подключиться к проекту может любая школа страны, располагающая соответствующим оборудованием. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Школьное телевидение" Виталий Моргачев.

"Школы сейчас получают информацию и инструкции и начинают подключаться. Оценить динамику можно буде позже. До конца года планируется запуск проекта не менее чем в 30 регионах, где необходимую инфраструктуру имеют около 6,5 тыс. школ", - сказал Моргачев.

Он отметил, что в первых 15 регионах более 1,5 тыс. школ имеют необходимую инфраструктуру и могут подключиться к "Школьному телевидению". Возможность подключения открыта для любой школы России, располагающей соответствующим оборудованием, добавил глава организации.

По его словам, на первом этапе будет транслироваться федеральный контент. Это будут короткие ролики 6+ без звука о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти, а также анонсы конкурсов и образовательных возможностей. Они будут содержать минимум текста. Региональный и школьный контент планируется показывать на следующих этапах.

Моргачев заявил, что проект уже прошел апробацию в Московской области, была получена обратная связь от школ и учеников, она учтена при подготовке запуска.

30 сентября министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что школьное телевидение запустят в пилотном режиме в 15 регионах РФ, с 2027 года оно планируется в школах по всей стране.

Директор АНО "Школьное телевидение" сообщил "Интерфаксу", что школьное телевидение запустят в пилотных регионах России до 15 октября. В пилотные регионы вошли Республика Мордовия, Московская, Калининградская, Воронежская, Тульская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская, Владимирская, Рязанская, Ярославская, Ульяновская, Калужская, Оренбургская и Смоленская области.

АНО "Школьное телевидение" выступает оператором проекта.