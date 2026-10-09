Путин пригласил лидеров СНГ в Петербург на предновогоднюю неформальную встречу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пригласил коллег по СНГ на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге, он состоится 21 декабря.

"Конечно, по доброй традиции, дорогие друзья, хочу всех вас пригласить в Петербург 21 декабря. Как обычно, где мы традиционно собираемся на неформальную дружескую встречу", - сказал глава государства на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.

"Можем поговорить о всех текущих и перспективных вопросах", - описал глава государства повестку предновогодней встречи.