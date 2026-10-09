Путин завершил визит в Туркменистан

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин завершил рабочую программу своего визита в Туркмению.

Глава государства сел на борт самолета специального летного отряда "Россия", который вскоре отправится из международного аэропорта Туркменбаши.

Глава государства за эти два принял участие сразу в двух саммитах – СНГ и Каспийском экологическом, а также провел две полноформатные двусторонние встречи – с хозяином саммита президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин также провел множество кратких международных контактов "на ногах".