В Думе заявили о недопустимости привязки цены на мобильную связь к тарифам ЖКХ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение депутатов о неприемлемости позиции министра цифрового развития Максута Шадаева, заявившего о намерениях ориентироваться на анонсированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения операторами тарифов связи.

"Министр цифрового развития заявил, что в вопросах цен на тарифы связи планируется ориентироваться на рост тарифов ЖКХ. Депутаты Государственной думы считают такую позицию неправильной", - написал Володин в пятницу в своем канале в Мах.

Он считает, что "любые тарифы должны быть в первую очередь обоснованы", и точно нельзя сравнивать предприятия связи с коммунальным хозяйством; "это некорректно - разные сферы, со своими особенностями, проблемами и рентабельностью".

"Озвученное решение больше напоминает соревнование в вопросах установления тарифов между двумя отраслями, что недопустимо", - отметил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что "этот вопрос касается практически каждого жителя нашей страны", поэтому решения в этой сфере должны быть предельно ответственными и обоснованными.

Он в связи с поднятой темой сообщил, что прогнозная инфляция, по оценке Министерства экономического развития, в 2026 году составит порядка 6,8%.

Ранее, 8 октября, Шадаев заявил, что минцифры РФ будет ориентироваться на анонсированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения цен операторами на тарифы связи. "Здесь будем искать баланс. Но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на нее ориентироваться как на отправную точку", - сказал Шадаев на форуме "Цифровые решения" в четверг в национальном центре "Россия".

Так он ответил на вопрос, что министерство может сделать, чтобы соблюсти баланс между затратами операторов на развитие отрасли связи и доходами, которые они получают, а также нужно ли ограничивать рост тарифов.

Министр обратил внимание, что, с одной стороны, мобильный трафик в РФ перестал расти, но с другой стороны, операторам необходимо продолжать инвестирование в инфраструктуру, в частности, замену иностранного оборудования на отечественное. Вместе с тем, сказал он, "у нас, действительно, очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие LTE, как мы говорим, больше 90% всей заселенной территории имеет LTE".

В конце сентября Минэкономразвития опубликовало макропрогноз по средней индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года, который составляет 11,0%, с 1 июля 2028 года - 8,6%, с 1 июля 2029 года - 7,6%