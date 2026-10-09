Еще двоих подростков задержали после драки у торгового центра в Петербурге

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Число задержанных после драки в Приморском районе Петербурга достигло шести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Полиция задержала еще двоих участников драки у торгового центра. Всего задержаны шестеро молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

По данным МВД, вечером 7 октября у торгового комплекса на Коломяжском проспекте произошла драка с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, конфликт начался внутри ТЦ, затем участники переместились на прилегающую территорию. К прибытию полиции молодые люди скрылись.

Пресс-служба городского управления СКР со своей стороны уточняет, что участники вызывающе вели себя в торговом центре и демонстрировали посетителям похожий на пистолет предмет. В ходе потасовки фигуранты направляли его в сторону потерпевших, а также применяли к ним физическую силу. Одному из потерпевших потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Накануне сообщалось о задержании четверых вероятных участников драки у торгового центра в возрасте от 14 до 18 лет.