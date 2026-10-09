Посольство РФ в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя tg-канала "Рыбарь"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российское посольство в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя телеграм-канала "Рыбарь", заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли у министерства соответствующая информация и будет ли посольство запрашивать консульский доступ к задержанному.