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Посольство РФ в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя tg-канала "Рыбарь"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российское посольство в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя телеграм-канала "Рыбарь", заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли у министерства соответствующая информация и будет ли посольство запрашивать консульский доступ к задержанному.

МИД РФ Мария Захарова Рыбарь
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