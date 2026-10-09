В Коми введут штрафы до 50 тысяч рублей за съемку БПЛА

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Госсовет Коми в октябре рассмотрит законопроект о введении штрафов за съемку БПЛА, говорится в материалах на сайте заксобрания.

Прокуратура Коми предложила установить административную ответственность в регионе за публикацию информации, фото- и видеоматериалов о применении и последствиях использования БПЛА и средств противодействия им, а также о местах расположения и дислокации военных объектов.

Если распространение такой информации не содержит признаков уголовно наказуемых деяний, то за нарушение предлагается ввести административные штрафы: для физических лиц - от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных - от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических - от 10 до 30 тысяч рублей.

Повторное совершение аналогичного административного правонарушения предусматривает повышенные штрафы: для физических лиц - 5 тысяч рублей, для должностных - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Правом составления протоколов об административных правонарушениях предлагается наделить должностных лиц органов исполнительной власти республики с учетом их компетенции.