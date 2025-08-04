Туристку оштрафовали в Сочи за съемку последствий прилета БПЛА

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Суд Адлерского района Сочи оштрафовал на 30 тыс. рублей иногороднюю девушку, записавшую видео на фоне горящей нефтебазы, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в понедельник.

"Адлерский районный суд рассмотрел материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в отношении Карины Ощурковой", - говорится в сообщении.

Установлено, что 3 августа девушка выложила в соцсети видеоролик с последствиями прилета БПЛА по базе хранения горюче-смазочных материалов в Адлерском районе.

"Размещенная Ощурковой информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит, в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", - сообщается в пресс-релизе.

Свой необдуманный поступок в суде девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения.

"Рассмотрев представленные материалы, суд признал Ощуркову виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба.