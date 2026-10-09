Число нарушений при продаже маркированных товаров снизилось втрое с мая по сентябрь

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Количество нарушений при продаже маркированных товаров уменьшилось в три раза с мая по сентябрь текущего года благодаря подготовке бизнеса к введению автоматических штрафов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С мая до сентября количество нарушений снизилось в три раза. За первые три недели работы закона еще более чем в 1,5 раза снизилось количество нарушений", - сказала Попова в пятницу на первой международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху".

Глава ведомства отметила, что Роспотребнадзор с другими ведомствами заранее начал подготовку бизнеса к введению механизма.

Территориальные органы ведомства летом проводили разъяснительную работу с предпринимателями; это позволило значительно сократить количество нарушений еще до начала действия автоштрафов.

В России с 1 сентября текущего года начал действовать механизм автоматического привлечения бизнеса к административной ответственности за нарушения в обороте маркированных товаров - автоштрафы.

Представители розничного звена передают в систему "Честный знак" данные о продаже маркируемых товаров. Система анализирует их - и при обнаружении нарушения автоматически формирует проект постановления об административном правонарушении. Затем Роспотребнадзор проверяет и подписывает его - документ поступает участнику оборота в личный кабинет на портале Госуслуг и дублируется в личном кабинете "Честного знака".