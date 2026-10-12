В Минцифры рассчитывают на подключение к LTE всех малых поселений к 2031 году

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Все малые и труднодоступные населенные пункты численностью от 100 до 1000 человек до конца 2030 года будут обеспечены доступом к мобильному интернету по технологии LTE, заявил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев.

"К концу 2030 года мы планируем, что у нас малочисленных населённых пунктов без LTE в стране не останется. То есть у нас полностью средства предусмотрены (на этот проект - ИФ)", - сказал он.

По его словам, за последние шесть лет доступом к LTE было обеспечено более 8 тысяч населенных пунктов численностью от 100 до 1 тысячи человек.

В 2026 году планируется покрыть еще 1,8 тысячи поселений за "счет дополнительного финансирования". Кроме того, планируется начать финансирование ряда проектов по строительству магистральных каналов связи на отдельных территориях, отметил министр.

Обеспечение малых поселений доступом в интернет и установка в них базовых станций LTE реализуется в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). Проект финансируется за счет резерва универсального обслуживания, куда все операторы перечисляют по 2% от выручки.