Посольство РФ назвало учения Steadfast Noon частью ядерной политики НАТО

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Учения НАТО по ядерному сдерживанию в Италии не способствуют снижению напряженности в Европе, заявили в пятницу в посольстве России в Бельгии.

"Принимаем к сведению заявления натовских официальных лиц о том, что учения носят регулярный характер и не представляют угрозы для России", - говорится в комментарии российского посольства, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Вместе с тем российские дипломаты отметили, что в условиях, когда НАТО позиционирует Россию как угрозу безопасности, подобные учения "не способствуют снижению напряженности на континенте и являются частью ядерной политики альянса", к которой в Москве относятся отрицательно.

"В любом случае мы будем внимательно следить за ходом учений", - подчеркнули в посольстве.

В четверг в НАТО объявили, что с 13 по 23 октября 17 стран-членов альянса примут участие в ежегодных учениях Steadfast Noon в Италии.