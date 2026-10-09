Поиск

В НАТО заверили, что учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon не угрожают России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс пытается убедить Россию в том, что предстоящие ядерные учения в Италии не представляют угрозы, сообщает Politico.

"Мы проводим их каждый год, и это также четкий сигнал таким странам, как Россия, о том, что им не о чем беспокоиться", - заявила директор НАТО по ядерной политике Насима Барроуз.

По ее словам, учения "предсказуемы" и "нет причин для просчетов".

"По сути их цель - подготовить наши союзные силы, чтобы мы были готовы в любой момент и обеспечили сохранность нашего ядерного потенциала", - сказала Барроуз журналистам.

Тем временем неназванный высокопоставленный чиновник НАТО заявил изданию, что "мы будем продолжать попытки разрядить обстановку".

В свою очередь руководитель ядерных операций НАТО полковник Дэвид Булл сказал, что в учениях принимают участие "примерно столько же" стран, что и в предыдущие годы, и они включают в себя все - от "имитации боевой готовности до полетов с боевой стрельбой", но "без боевого ядерного оружия".

В четверг НАТО объявило, что с 13 по 23 октября 17 стран-членов альянса примут участие в ежегодных учениях Steadfast Noon.

НАТО Steadfast Noon ядерное оружие Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трампу предложили план трехдневной интенсивной военной операции против Ирана

В Иране заявили, что производят достаточно вооружений для затяжной войны

 В Иране заявили, что производят достаточно вооружений для затяжной войны

Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

 Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

Иранские СМИ сообщают о "мощных взрывах" в южной части Ормузского пролива

Трамп заявил, что его слова об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего исказили

 Трамп заявил, что его слова об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего исказили

Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева в пятницу

Во Франции продолжаются массовые протесты учащейся молодежи

 Во Франции продолжаются массовые протесты учащейся молодежи

Путин встретился со Шредером

Путин "на полях" саммита СНГ пообщался с Алиевым

На новых британских фунтах появятся изображения тупика и шмеля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12181 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов