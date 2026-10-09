В НАТО заверили, что учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon не угрожают России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс пытается убедить Россию в том, что предстоящие ядерные учения в Италии не представляют угрозы, сообщает Politico.

"Мы проводим их каждый год, и это также четкий сигнал таким странам, как Россия, о том, что им не о чем беспокоиться", - заявила директор НАТО по ядерной политике Насима Барроуз.

По ее словам, учения "предсказуемы" и "нет причин для просчетов".

"По сути их цель - подготовить наши союзные силы, чтобы мы были готовы в любой момент и обеспечили сохранность нашего ядерного потенциала", - сказала Барроуз журналистам.

Тем временем неназванный высокопоставленный чиновник НАТО заявил изданию, что "мы будем продолжать попытки разрядить обстановку".

В свою очередь руководитель ядерных операций НАТО полковник Дэвид Булл сказал, что в учениях принимают участие "примерно столько же" стран, что и в предыдущие годы, и они включают в себя все - от "имитации боевой готовности до полетов с боевой стрельбой", но "без боевого ядерного оружия".

В четверг НАТО объявило, что с 13 по 23 октября 17 стран-членов альянса примут участие в ежегодных учениях Steadfast Noon.