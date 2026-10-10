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Посол РФ в Пхеньяне рассказал о росте туристического потока между странами

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Туристический поток между Россией и КНДР стабильно растет, сообщил посол РФ в КНДР Андрей Подъёлышев.

"Что касается туризма, в целом наблюдается стабильный рост туристического потока", - сказал Подъёлышев в своем первом интервью в качестве нового посла в КНДР, которое он дал "Интерфаксу".

"Наши страны - близкие соседи, иеющие общую границу, поэтому можно смело сказать, что туристическая сфера имеет большой потенциал для дальнейшего роста", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что в последние годы между Россией и КНДР активно развивается взаимодействие в сферах науки, культуры, образования, спорта и по линии общественных организаций. В сентябре делегации из КНДР принимали участие в Санкт-Петербургском форуме объединенных структур и Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. А спортсмены из КНДР участвуют в организуемых в России турнирах.

По словам посла, растет интерес и к изучению русского языка в КНДР и корейского в России.

КНДР Пхеньян Андрей Подъелышев
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