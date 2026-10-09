В курском селе в результате атаки БПЛА ранена женщина

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В приграничном Суджанском районе Курской области в результате атаки БПЛА ранена женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"5 октября в селе Замостье Суджанского района FPV-дрон квадрокоптерного типа совершил атаку вблизи частного дома. В результате удара пострадала 66-летняя женщина", - написал он.

У пострадавшей осколочные ранения головы, правого плеча. 9 октября пятницу она самостоятельно обратилась в Курскую областную больницу, уточнил Хинштейн.