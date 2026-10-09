Яковлевский ГОК "Северстали" работает с ограничениями после атаки

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области Яковлевский ГОК "Северстали" продолжает работу с некоторыми ограничениями после атаки БПЛА 7 октября, сообщили "Интерфаксу" в металлургической компании.

В результате налета была повреждена электроподстанция предприятия, пострадавших нет.

Яковлевский рудник с разведанными запасами 9,6 млрд тонн железной руды расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии.