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Калужский губернатор сообщил о нейтрализации над регионом еще 18 БПЛА

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Калужской области силы ПВО сбили еще 18 БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники были нейтрализованы над Бабынинским, Боровским, Дзержинским, Кировским, Сухиничским, Ферзиковским округами и на окраине Калуги. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и без разрушений инфраструктуры.

Ранее губернатор сообщал, что в ночь на пятницу над регионм нейтрализовали 26 беспилотников. Пострадали девять человек, пятеро из них были госпитализированы. Кроме того, был нанесен удар по инфраструктуре города, зафиксированы повреждения, в том числе частных домов в двух муниципальных округах.

В результате атаки БПЛА повреждена часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса", расположенного в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями.

Также на время устранения последствий отражения атаки остановил работу калужский автозавод бренда Tenet.

Владислав Шапша Грабцево Яндекс ПВО Калужская область
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