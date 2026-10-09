Калужский губернатор сообщил о нейтрализации над регионом еще 18 БПЛА

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Калужской области силы ПВО сбили еще 18 БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники были нейтрализованы над Бабынинским, Боровским, Дзержинским, Кировским, Сухиничским, Ферзиковским округами и на окраине Калуги. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и без разрушений инфраструктуры.

Ранее губернатор сообщал, что в ночь на пятницу над регионм нейтрализовали 26 беспилотников. Пострадали девять человек, пятеро из них были госпитализированы. Кроме того, был нанесен удар по инфраструктуре города, зафиксированы повреждения, в том числе частных домов в двух муниципальных округах.

В результате атаки БПЛА повреждена часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса", расположенного в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями.

Также на время устранения последствий отражения атаки остановил работу калужский автозавод бренда Tenet.