США дадут дополнительные разъяснения относительно условий поставок Россией дизеля

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков предложил обратиться к американской стороне за разъяснениями о том, на каких условиях Россия согласилась поставлять дизель в США.

"Американская сторона, мне кажется, даст определенные разъяснения на этот счет дополнительно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли какие-то уступки со стороны США в адрес России, и в обмен на что Москва согласилась поставлять дизель в США.