Посол России в КНДР вручил верительные грамоты Ким Чен Ыну

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Посол России в КНДР Андрей Подъёлышев вручил верительные грамоты председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, сообщило российское посольство в Пхеньяне.

"22 ноября чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.Л.Подъёлышев вручил верительные грамоты председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Подъёлышев сказал, что он приехал в КНДР в период подъема двусторонних отношений. По его словам, сегодня необходимо искать пути расширения сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, сельского хозяйства. Посол также сообщил, что до конца года в Пхеньяне состоится очередное заседание двусторонней межправкомиссии.