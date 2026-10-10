Четверо мирных жителей погибли, еще пятеро ранены в ЛНР из-за ударов ВСУ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате чего погибли четверо мирных жителей, еще пятеро получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По данным главы ЛНР, накануне ВСУ атаковали одно из фермерских хозяйств в Старобельском муниципальном округе. "Эпицентр удара пришелся на комбайн и грузовой автомобиль, от полученных травм погибли двое водителей", - написал Пасечник в своем Мах-канале.

Он добавил, что вблизи села Паньковка Белокуракинского муниципального округа ЛНР беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль местной пекарни. "Тяжёлые ранения получила работница предприятия, за её жизнь всю ночь боролись медики, но спасти не удалось", - сообщил глава ЛНР.

В Антрацитовском муниципальном округе ВСУ атаковали легковой автомобиль, в результате чего погиб водитель.

"В Лисичанске в результате нескольких вражеских ударов ранены 76-летняя женщина и 48-летний мужчина. Грузовые автомобили атакованы в Кременной и Новоайдаре, пострадали водители транспортных средств. Ещё один удар враг нанес по придомовой территории в Славяносербском муниципальном округе, ранен 21-летний парень", - сообщил глава ЛНР.

По его словам, всего за сутки под огонь украинской армии попали 13 муниципалитетов республики. "Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры. (...) Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 100 вражеских целей", - написал Пасечник.