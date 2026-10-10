Основатель тг-канала "Рыбарь", высланный из Черногории, находится в Сербии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Основатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук, высланный из Черногории с несколькими коллегами, прибыл в Сербию, сообщает в субботу общественное телерадиовещание Черногории.

По прибытии в белградский аэропорт Звинчук сказал, что пробудет с коллегами в Белграде несколько дней, поскольку у них пока нет билетов в Москву. Он воздержался от комментариев по поводу действий властей Черногории, добавив, что все будет решаться через адвоката.

По словам Звинчука, его группа прибыла в Черногорию из Боснии и Герцеговины с намерением снять один из трех документальных фильмов, посвященных истории. В Боснии и Герцеговине они снимали материал об Австро-Венгерской монархии, а в Черногории планировали снимать о церкви и исторических связях Черногории и России.

В Черногорско-Приморской метрополии в свою очередь сообщили, что вечером 8 октября действительно поступил запрос на короткую съемку в Цетиньском монастыре для российского документального фильма, заявителем был "одним из тех, о ком накануне публично упоминалось".

"Поскольку просьба о съемке поступила накануне вечером, вне рабочего времени, у нас даже не было времени ее обдумать. На следующий день мы узнали из СМИ, что людей, обратившихся к нам с этой просьбой, задержала полиция", - заявили в метрополии.

Звинчука выдворили из Черногории 9 октября. По данным черногорского информационного ресурса "Вести", ордеры на выдворение были изданы и на имя супруги Звинчука, а также в отношении Сергея Белоуса, Павла Лекаторчука и Киры Дорошенко.

"Сотрудники Управления полиции совместно с Агентством национальной безопасности и при поддержке международных партнеров провели целенаправленную скоординированную операцию, направленную на предотвращение, выявление и нейтрализацию незаконной деятельности на территории Черногории", - сообщили в полиции Черногории.

Российские дипломаты выяснят причины задержания Звинчука в Черногории и будут заниматься защитой его прав как гражданина России, заявили в пятницу в Кремле.

В самом интернет-проекте заявляли, что Звинчук находился на территории Черногории легально.