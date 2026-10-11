Поиск

Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи вводились в субботу в 23:43 мск и были сняты в воскресенье в 09:21 мск. При этом аэропорт оставался закрыт на прием и выпуск воздушных судов по техническим причинам до 11:12 мск.

Сообщалось также, что обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи, в результате загорелось одно из административных зданий, пожар потушен, никто не пострадал.

Росавиация Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле отметили неспособность Зеленского совершать обдуманные действия

 В Кремле отметили неспособность Зеленского совершать обдуманные действия

Каршеринг "Делимобиль" уведомил о сложностях с регистрацией в сервисе

Аэропорт Сочи приостановил обслуживание рейсов

Медведев констатировал, что победу в СВО приближают не слова Трампа, а военные

 Медведев констатировал, что победу в СВО приближают не слова Трампа, а военные

Ресурсы "М.Видео" работают с перебоями из-за аварии у облачного провайдера

 Ресурсы "М.Видео" работают с перебоями из-за аварии у облачного провайдера

Погибших и пострадавших после атаки ВСУ в Сочи нет

Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи

 Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи

Что произошло за день: суббота, 10 октября

В России будет создан национальный парк "Вулканы Камчатки"

 В России будет создан национальный парк "Вулканы Камчатки"

ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и здание медсанчасти в Энергодаре
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3872 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12228 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов