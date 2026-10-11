Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи вводились в субботу в 23:43 мск и были сняты в воскресенье в 09:21 мск. При этом аэропорт оставался закрыт на прием и выпуск воздушных судов по техническим причинам до 11:12 мск.

Сообщалось также, что обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи, в результате загорелось одно из административных зданий, пожар потушен, никто не пострадал.