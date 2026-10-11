Песков заявил, что Путин узнал о пребывании Шредера в Москве из сюжета по телевизору

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера не пугает критика из-за его визита к президенту РФ Владимиру Путину на день рождения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе интервью журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину Песков рассказал, что Путин поинтересовался у Шредера, как тот отреагирует на возможную негативную реакцию, если информация об их встрече станет публичной.

"Шредер сказал: "Ничего страшного", - передал слова бывшего главы правительства Германии Песков.

Представитель Кремля заявил, что Путин узнал о визите бывшего канцлера ФРГ в Москву 7 октября, когда увидел по телевизору сюжет о посещении Шредером московского супермаркета "Глобус", и попросил связаться с ним.

Шредер входит в наблюдательный совет ООО "Гиперглобус".

По словам Пескова, бывший глава германского правительства стал одним из немногих гостей, принявших участие в праздновании дня рождения Путина вечером того же дня.

"Совсем немного людей, совсем. Я хочу вам напомнить, что в свой день рождения Путин провел почти десяток международных телефонных разговоров. И только уже вечером его родные, близкие и друзья смогли поздравить с днем рождения", - пояснил пресс-секретарь президента.