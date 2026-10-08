Путин встретился со Шредером

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Германии Герхард Шредер 7 октября попал на день рождения к президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин утром узнал из новостей, что Шредер находится в Москве, куда прибыл по делам компании Globus.

"Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шрёдер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения", - говорится в сообщении.

О том, что Шредер вошел в наблюдательный совет ООО "Гиперглобус" – российского представительства германской розничной сети Globus, компания сообщила в начале октября.

По словам бенефициара ООО "Гиперглобус" и акционера глобальной Globus Holding GmbH & Co Томаса Бруха, Шредер "благодаря своему многолетнему участию в политической, экономической и культурной жизни России станет идеальным дополнением к составу совета и поможет продолжить придерживаться ориентированного на диалог подхода". Этот подход "предполагает конструктивное сотрудничество, основанное на диалоге, и совместный поиск жизнеспособных решений".

Globus Group основана в Германии в 1828 году. Сейчас гипермаркеты сети работают в Германии, Чехии и России. В России сеть развивается с 2006 года. В марте в своем отчете компания сообщала о намерении возобновить ранее приостановленную экспансию в России.