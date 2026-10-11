В Минобороны РФ заявили о складывающихся для наступления в ДНР условиях

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Контроль над населенными пунктами Новотроицкое и Петровское создало условия для дальнейшего продвижения российской армии в ДНР, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Освобождение Новотроицкого и Петровского позволило подразделениям группировки войск "Центр" улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на данном направлении", - говорится в сообщении министерства.

В воскресенье ведомство информировало о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР - Новотроицкого и Петровского.

По данным Минобороны РФ, для продвижения к населенным пунктам нанесены авиаудары по опорным пунктам ВСУ, расположенным в лесополосах на подступах к Новотроицкому и Петровскому.

"Расчеты войск беспилотных систем наносили поражение по выявленным целям, тем самым обеспечивали продвижение штурмовых групп", - проинформировало военное ведомство.