Самоподъемная платформа затонула близ Светлогорска

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Самоподъемная платформа затонула в Балтийском море вблизи Светлогорска (Калининградская область), сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского водного транспорта).

По предварительным данным, в районе Светлогорска произошло повреждение самоподъемной платформы.

"Под воздействием штормового ветра произошел отрыв деревянной палубы платформы и всех надстроек, с последующим отрывом плавучего модуля и гидравлических опор. Платформа дрейфовала в акватории Балтийского моря в прибрежной зоне города Светлогорска Калининградской области, впоследствии затонула и была выброшена на берег", - говорится в сообщении.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, повреждения платформы оценены в сумму свыше 1 млн рублей.