После схода рельсов грузового поезда в сентябре в Курской области завели делл

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - По факту схода с рельсов вагонов грузового поезда, в которых находилось зерно, в сентябре в Курской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России в воскресенье.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре этого года осуществлялись маневренные работы по транспортировке восьми вагонов, в которых находилось зерно. Оно было погружено на ж/д станции Льгов-2 в Курской области. В ходе работ по технической причине произошел сход грузового поезда. В результате инцидента повреждено железнодорожное полотно и состав, что повлекло причинение собственникам крупного ущерба на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего, добавили в пресс-службе.