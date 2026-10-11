Ряд зданий и автомобили повреждены в результате атак БПЛА на Белгородскую область

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта, ряда зданий и автомобилей в результате атак БПЛА на Белгородскую область, сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье.

"В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому - повреждено ограждение. Ещё один дрон нанёс повреждения объекту инфраструктуры. В Шебекино в результате детонации БПЛА на территории предприятия повреждено остекление здания. Ещё один дрон атаковал предприятие - повреждена кровля складского помещения. В селе Ржевка из-за атаки беспилотника повреждены частный дом и легковой автомобиль. Ещё один дрон нанёс повреждения легковому автомобилю. На автодороге в районе села Дмитриевка вследствие удара FPV-дрона повреждён грузовой автомобиль. В селе Белянка в результате атаки беспилотника на территории предприятия произошло возгорание хозпостройки. Ещё один дрон нанёс повреждения частному дому и автомобилю", - говорится в сообщении.

Также повреждения фиксируются в селах Никольском, Красной Яруге, Знаменке и в поселке Ракитное.