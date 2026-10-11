Удар хуситов по аэропорту в Эр-Рияде привел к гибели 12 человек

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Удар хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде привел к гибели 12 человек, 309 получили ранения, сообщает саудовское управление гражданской авиации.

Среди погибших - четверо саудовских подданных, двое граждан Бангладеш, по одному гражданину США, Египта, Сирии, Судана, а также - один иорданец и один палестинец.

"Все пострадавшие получают помощь в нескольких больницах", - говорится в сообщении.

Ранее похожие данные сообщала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

"Хуситы провели атаку, "чтобы мир понял: аэропорты, морские порты, залы для свадебных и траурных церемоний, больницы и рынки в Йемене - это гражданские объекты, которые нельзя подвергать ударам или причинять им вред. И те же правила, которые применяются к этим объектам в Йемене, должны применяться и к их аналогам в любом другом месте", - заявил высокопоставленный представитель хуситов Мухаммед аль-Бухайти, подтвердив, что группировка несет ответственность за субботний удар по Эр-Рияду.

По его словам, атака стала ответом на удары Саудовской Аравии, в том числе по гражданской инфраструктуре в Йемене.

Посольство США в Эр-Рияде, а также дипмиссии других западных стран призвали своих граждан избегать поездок в район аэропорта и предупредили о возможных сбоях в транспортном сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботе журналистам: "Мы только что узнали о недавнем нападении". Он добавил, что Соединенные Штаты "примут решение" о возможном участии в операциях против хуситов.

Ранее на этой неделе международный аэропорт уже подвергался атакам, тогда погибли три человека. После этого ряд авиакомпаний приостановил рейсы в Эр-Рияд, в настоящее время аэропорт закрыт полностью.