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Один человек погиб, более десяти ранены после новой атаки на аэропорт в Эр-Рияде

Один человек погиб, более десяти ранены после новой атаки на аэропорт в Эр-Рияде
Аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, 11 пострадали в результате воскресной атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, передают ближневосточные СМИ со ссылкой на управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", саудовские власти установили, что погибший является пакистанцем.

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О состоянии 11 пострадавших не сообщается.

Удар пришелся на два пассажирских терминала, где возник пожар. "Атака привела к материальному ущербу, который в настоящее время устанавливается", - рассказали в управлении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что атаке с воздуха подвергся один из терминалов аэропорт имени короля Халида. В Саудовской Аравии наблюдаются отмены и задержки рейсов после субботней атаки на этот аэропорт.

Согласно данным сайта Flightradar24, в Джидде отменено 156 рейсов и задержано 347, аэропорт в Даммаме не принимал и не отправлял рейсы последние несколько часов.

Сам же международный аэропорт Эр-Рияда остается закрытым еще на сутки.

"Согласно оперативному извещению для авиационного персонала, закрытие аэропорта Эр-Рияда продлено еще на 24 часа, до 21:00 UTC понедельника (00:00 МСК)", - говорится в сообщении сервиса в соцсети X.

По последним представленным властями данным, в результате субботней атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек и ранены 309.

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