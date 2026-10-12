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Бизнесмен осужден заочно за хищение активов предприятия в Коми на 2,4 млрд руб.

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сыктывкарский горсуд признал разыскиваемого бизнесмена Александра Зарубина виновным в хищении активов предприятия Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей и лишением почетного звания "Заслуженный работник Республики Коми". Полученные в результате совершения преступлений денежные средства в размере 828 млн рублей конфискованы.

Как сообщалось, Зарубин обвинялся по ч.4 ст.159 и пп."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (мошенничество и легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления).

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По данным следствия, в 2006 году Зарубин создал организованную группу, в которую вовлек главу Коми Вячеслава Гайзера и иных лиц. Соучастники с 2006 по 2011 годы в Сыктывкаре мошенническим путем приобрели право на 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Для этого акции были отчуждены из государственной собственности и внесены в уставной капитал ООО "Метлизинг", подконтрольного Зарубину. В результате республике причинен ущерб на сумму 2,4 млрд рублей.

При этом с мая 2011 по сентябрь 2015 года полученная птицефабрикой прибыль в размере 1,45 млрд рублей перечислена на расчетный счет "Метлизинга" в качестве выплаты дивидендов. Из них более 828 млн рублей соучастники легализовали путем совершения финансовых операций и сделок с подконтрольными юридическими лицами.

Кроме того, в июле 2010 года в Сыктывкаре участники организованной группы путем обмана членов совета директоров ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" похитили принадлежащие ему свыше 64 млн рублей, продав фонду 98% долей в уставном капитале контролируемого Зарубиным ООО "Сыктывкарский промкомбинат".

Зарубин скрылся от предварительного следствия за пределами России. В 2015 году он был объявлен в международный розыск.

Ранее были осуждены его соучастники. Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей. Бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн рублей, еще один бывший глава республики, экс-сенатор Владимир Торлопов - 6,5 лет общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Еще 10 фигурантов дела получили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, в том числе условно.

Следствие и обвинение в суде настаивали на том, что преступления были совершены фигурантами в составе ОПС, организатором которого был Зарубин, а бенифициарами - Гайзер, Чернов и Торлопов.

Гайзер был задержан и арестован в сентябре 2015 года. Свою вину он не признал ни по одному из вмененных ему эпизодов.

Коми Сыктывкар Александр Зарубина Вячеслав Гайзер
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