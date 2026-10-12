Визовые центры Кипра в России возобновили прием документов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Визовые центры Кипра в России возобновили прием документов после приостановки работы из-за технических неполадок 8 октября, сообщается на сайте визового оператора BLS International.

"Консульства Республики Кипр в Москве и Санкт-Петербурге рады сообщить заявителям, что технические неполадки, влиявшие на процесс обработки визовых заявлений, успешно устранены. С понедельника мы возобновляем прием заявлений на получение визы", - говорится в сообщении.

Как отметили в BLS International, заявителям, которые не смогли посетить визовый центр или завершить процедуру подачи документов из-за возникших технических проблем, не требуется записываться на прием повторно. Визовый оператор свяжется с такими заявителями напрямую по телефону или электронной почте и предоставит необходимые инструкции по подаче документов.

Визовые центры Кипра 8 октября приостановили прием документов в шести городах РФ из-за технических неполадок в консульствах в Москве и Петербурге. Сбои затронули визовые центры в Москве, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Санкт-Петербурге.