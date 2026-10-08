Визовые центры Кипра приостановили прием документов в шести городах РФ из-за техпроблем

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Прием документов на визы Кипра приостановлен в шести городах России из-за технических неполадок в консульствах в Москве и Петербурге, сообщает визовый оператор компания BLS International.

"Консульства Республики Кипр в Москве и Санкт-Петербурге сообщают, что из-за технических неполадок в настоящее время не могут принимать и обрабатывать заявления на получение въездных виз, принимаются меры для скорейшего устранения проблем. Заявители, у которых есть активные записи в BLS, будут приняты на основании старой записи, когда услуга возобновится", - говорится в сообщении.

Как уточняют в компании, не принимают документы визовые центры в Москве, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

"Центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске продолжают работать в обычном режиме", - отмечают в BLS.