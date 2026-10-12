В России приостановили онлайн-запись на визы в Великобританию из-за техработ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В России временно недоступна онлайн-запись для подачи документов на визу в Великобританию в связи с проведением технических работ, сообщает визовый оператор VFS Global.

"В России временно недоступны услуги по записи на прием в связи с проведением необходимых работ по обновлению системы. Это означает, что в настоящее время клиенты не могут записываться на прием, изменять или просматривать записи онлайн, а также самостоятельно загружать подтверждающие документы (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении на сайте оператора.

Как отметили в VFS Global, если путешественник уже записан на прием и начал, но не смог завершить самостоятельную загрузку документов, то следует взять их с собой на прием - они будут отсканированы и загружены в систему бесплатно.

Визовый оператор также пообещал восстановить работу сервисов для онлайн-записи в кратчайшие сроки.