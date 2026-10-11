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Трамп утверждает, что РФ и Украина согласились на "энергетическое перемирие"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - РФ и Украина согласились на приостановку ударов по объектам энергетики друг друга, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"У нас есть энергетическое перемирие в войне между Россией и Украины, оно вступает в силу немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.

По утверждению Трампа, "обе стороны согласились на это".

Президент США призвал не нарушать эти договоренности.

Похожее заявление Трамп делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности.

Дональд Трамп США Украина
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