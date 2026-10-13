Песков заявил о продолжении контактов по достижению энергоперемирия между РФ и Украиной

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с утверждениями президента США Дональда Трампа о достижении соглашения об энергоперемирии между РФ и Украиной заявил, что контакты по этому поводу продолжаются.

"Мы вчера с вами эту тему обсуждали. Мне к вчерашнему разговору пока добавить нечего, продолжаются контакты по этому поводу", - сказал Песков журналистам во вторник.

При этом он порекомендовал вопросы по поводу данного заявления адресовать Трампу.

Накануне Песков, заявив о продолжении контактов, добавил: "По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем".

Так представитель Кремля в понедельник ответил на просьбу подтвердить слова Трампа о том, что Россия и Украина согласились на такое перемирие.

Песков не стал отвечать на вопрос, с кем конкретно продолжаются контакты – с США или Украиной, или обеими странами, отметив, что "ему нечего добавить по этой теме".