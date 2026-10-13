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В РФ зафиксирован сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями отмечается в России; болеют преимущественно взрослые, сообщили в Роспотребнадзоре.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max во вторник.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с руководителями территориальных органов, подведомственных учреждений и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора отметила, что осенний сезон развивается активно.

По ее словам, в настоящее время необходимо держать ситуацию под контролем, уделяя особое внимание эпидемиологической обстановке по внебольничным пневмониям.

В ведомстве также сообщили, что ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России развивается в соответствии с прогнозами.

По результатам вирусологического мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы негриппозной этиологии, среди которых лидируют риновирусы и вирусы парагриппа.

В то же время постепенно увеличивается доля вирусов гриппа. Среди них преобладает A(H1N1), уточнили в Роспотребнадзоре.

Анна Попова Роспотребнадзор
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