В РФ зафиксирован сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями отмечается в России; болеют преимущественно взрослые, сообщили в Роспотребнадзоре.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max во вторник.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с руководителями территориальных органов, подведомственных учреждений и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора отметила, что осенний сезон развивается активно.
По ее словам, в настоящее время необходимо держать ситуацию под контролем, уделяя особое внимание эпидемиологической обстановке по внебольничным пневмониям.
В ведомстве также сообщили, что ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России развивается в соответствии с прогнозами.
По результатам вирусологического мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы негриппозной этиологии, среди которых лидируют риновирусы и вирусы парагриппа.
В то же время постепенно увеличивается доля вирусов гриппа. Среди них преобладает A(H1N1), уточнили в Роспотребнадзоре.