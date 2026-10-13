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ВС обеспокоен числом отмен оправдательных приговоров, вынесенных по вердиктам присяжных

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России отмечает высокий процент отмены оправдательных приговоров, постановленных на основании вердикта коллегии присяжных, сообщил на заседании научно консультативного совета при ВС зампред высшей судебной инстанции, председатель коллегии по уголовным делам Николай Тимошин.

"В 2025 году с участием присяжных заседателей рассмотрено 643 уголовных дела, что составило лишь 0,1% от общего числа - 540 962 - рассмотренных дел. При этом наблюдается высокий процент отмены оправдательных приговоров, постановленных на основании вердикта коллегии присяжных", - сказал он.

Так, по его словам, в 2021 году отменены приговоры в отношении 72,5% оправданных лиц, в 2022 году - 65%, в 2023 году - 75,6%, в 2024 году - 70%, а в 2025 году - 81,5%.

"Такие показатели не могут не вызывать обеспокоенности", - подчеркнул Тимошин.

Николай Тимошин Верховный суд
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