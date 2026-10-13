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Член ВККС РФ предложил обеспечивать безопасность присяжных как профессиональных судей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Бывший судья от РФ в ЕСПЧ, член Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Анатолий Ковлер считает, что для обеспечения безопасности присяжных на время процесса их можно наделять статусом профессиональных судей.

"Мне кажется, что, учитывая опыт той же Германии, некоторых других государств, где наделяются присяжные тем же статусом, что и судьи, этот вопрос неплохо было бы обсудить. Наделять присяжных заседателей на время работы в суде тем же статусом, что и у профессиональных судей", - сказал Ковлер во вторник на заседании научно-консультативного совета при Верховном суде РФ.

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По его словам, существует также проблема того, что в отдельных регионах, малых городах и населенных пунктах присяжные боятся участвовать в процессах.

"Возможно, я выскажу несколько такую далеко идущую мысль, но опыт решения этой проблемы есть у древних греков и римлян. У них были тогда кочующие судьи и кочующие судебные заседатели. Они приезжали в залы суда из отдаленных мест, и в тот же день они назначались. Это помогало избежать не только подкупа, но и такого негласного осуждения за участие в этом деле", - сказал Ковлер.

Он предложил провести эксперимент, "с завозом присяжных заседателей из других регионов" для обеспечения их безопасности.

"Вот это очень важный момент, потому что безопасность, к сожалению, отсутствует в этом проекте (предлагаемой ВС РФ реформы суда присяжных), который мы рассматриваем, а это один из важнейших факторов, даже (более важный), чем материальное обеспечение присяжных заседателей", - сказал Ковлер.


ВККС Анатолий Ковлер
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