Трое ранены при обстреле ВСУ территории близ спорткомплекса ЗАЭС в Энергодаре

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ВСУ обстреляли из артиллерии территорию возле спортивно-оздоровительного комплекса Запорожской АЭС в Энергодаре, ранены три человека, сообщил глава администрации города Максим Пухов во вторник.

"Под удар попала территория возле здания спортивно-оздоровительного комплекса Запорожской АЭС, где идут ремонтные работы. В результате обстрела пострадали трое гражданских", - написал Пухов в своем канале в Max.

По его словам, ВСУ нанесли четыре удара. У пострадавших диагностированы осколочные ранения, акубаротравма и переломы, они проходят обследование.

Также ВСУ атакуют с помощью БПЛА территорию около городского парка, 1 и 2 микрорайонов, зафиксирован пожар на территории частных домовладений, сообщил он.