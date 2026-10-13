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В Аксае площадь пожара на складах выросла до 9 тысяч квадратных метров

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Аксае площадь пожара на складах производителя пластиковых изделий АО "Аксайкардандеталь" выросла до 9000 квадратных метров, сообщило районное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тушить огонь мешает высокая пожарная нагрузка из-за пластика внутри здания и сильнче порывы ветра, информация о пострадавших не поступала, сообщили в МЧС. Сотрудников со складов эвакуировали.

Группировка по борьбе с возгоранием увеличена до более чем 100 человек и 36 единиц техники.

Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района сообщило, что к месту пожара выехала группа представителей управления Роспотребнадзора по Ростовской области для взятия проб воздуха.

В Аксае из-за пожара перекрыли часть проспекта Ленина. На прилегающих к складу улицах отключили водоснабжение. Сначала склад горел на площади 500 кв. м, затем загорелся соседний склад и обрушилась стена.

Роспотребнадзор МЧС Аксай Ростовская область АО "Аксайкардандеталь"
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