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Пожар на складах в ростовском Аксае локализован на 9 тыс. кв. метров

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на территории складов пластиковых изделий в АО "Аксайкардандеталь" в Аксае (Ростовская область), начавшийся вечером во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 20:26 мск объявлена локализация на 9000 кв. метрах", - сказал представитель пресс-службы.

Пожар на складе предприятия АО "Аксайкардандеталь" начался во вторник, изначально площадь возгорания составляла 500 кв. метров. Позже произошло возгорание второго склада и обрушение стены, огонь распространился на площади 9 тыс. кв. метров, пожару присвоен третий ранг. Силы и средства, задействованные в ликвидации пожара, были увеличены: на месте работают 121 человек и 45 единиц техники.

Для обеспечения подачи воды на тушение огня временно отключено водоснабжение на прилегающих улицах. На месте работают сотрудники полиции, обеспечивающие охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд спецтехники к месту пожара.

Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка из-за пластика внутри здания, быстрому распространению огня и дыма способствуют сильные порывы ветра. Проведена эвакуация персонала. Информации о пострадавших не поступало.

К месту пожара выехали сотрудники управления Роспотребнадзора по Ростовской области для взятия проб воздуха.

Аксай Ростовская область
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