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ФСБ сообщила, что японский журналист собирал сведения о числе мобилизованных на Курилах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Задержанный по делу о шпионаже японский журналист газеты "Хоккайдо Симбун" собирал информацию о мобилизованных и добровольных участниках СВО, сообщил оперативный сотрудник ФСБ РФ.

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"Действуя по заданию Национальной разведки, он осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников специальной военной операции из числа жителей Курильских островов", - сказал сотрудник спецслужбы на видео, распространенном ФСБ.

По его словам, задержанный японский журналист получал эти сведения от местных жителей, "отдавая себе отчет, что они (данные) являются закрытыми и не подлежат распространению".

Сотрудник ФСБ добавил, что задержанный "признавался своему близкому окружению в контактах с японской разведкой".

ФСБ вечером во вторник сообщила о задержании в Сахалинской области японского журналиста газеты "Хоккайдо Симбун", который собирал сведения об обороноспособности РФ. В его отношении возбуждено дело о шпионаже, он доставлен в Москву и арестован решением Лефортовского суда.

ФСБ
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